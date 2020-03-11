السعودية | الإمارات تسهل عودة مواطنيها من السعودية خلال 72 ساعة

شكرا لقرائتكم الإمارات تسهل عودة مواطنيها من السعودية خلال 72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت سفارة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية عن التسهيلات كافة المقدمة لنقل مواطني الدولة الراغبين في العودة إلى بلادهم وذلك بالتنسيق مع المملكة خلال الـ 72 ساعة القادمة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت السفارة أن التنسيق جارٍ وبشكل مستمر مع السعودية لتسهيل عودة الراغبين إلى الإمارات وتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في المملكة ويرغب بالعودة إلى بلاده.

وأوضحت السفارة الإماراتية أنها قامت بالتنسيق مع الناقلات الوطنية "طيران الإمارات وطيران الاتحاد" وفي المملكة "طيران الخطوط السعودية" لتسيير رحلاتها الجوية لمدة الـ 72 ساعة القادمة ووفقاً للجدول الزمني المعلن، مشيدة بالتعاون الكبير الذي أبداه مسؤولو الناقلات الوطنية بهذا الصدد.

وأعربت السفارة عن شكرها وتقديرها للسلطات في السعودية على ما أبدته من تعاون كبير لتسهيل تلك الإجراءات في ظل التدابير الاحترازية التي تقوم بها المملكة لمنع انتشار وتفشي فيروس كورنا الجديد "كوفيد - 19".