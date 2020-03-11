محمد بن مسعود - الدمام - أكدت السماح للمقيمين المغادرين بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول أعلنت سفارة المملكة في دولة الكويت، في تنبيه لمواطنيها الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أنه تم تمديد المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة ابتداءً من تاريخ اليوم 16/ 7/ 1441هـ الموافق 11/ 3/ 2020م. ففي بيان عنونه حساب السفارة على "تويتر" بـ"#تنبيه عاجل جداً بشأن العودة للمواطنين والمقيمين" قالت السفارة ظهر الأربعاء: تقرر السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول. وأضافت السفارة: للاستفسار يرجى عدم التردد في الاتصال بالأرقام التالية: 0096550155955 0096551121069 0096522550021 سفارة المملكة العربية سفارة المملكة العربية السعودية الكويت 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 02:41 PM Advertisements أكدت السماح للمقيمين المغادرين بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول بيان عنونته بـ"عاجل جداً".. السفارة بالكويت للسعوديين: تمديد المغادرة 72 ساعة بيان عنونته بـ"عاجل جداً".. السفارة بالكويت للسعوديين: تمديد المغادرة 72 ساعة أعلنت سفارة المملكة في دولة الكويت، في تنبيه لمواطنيها الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، أنه تم تمديد المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة ابتداءً من تاريخ اليوم 16/ 7/ 1441هـ الموافق 11/ 3/ 2020م. ففي بيان عنونه حساب السفارة على "تويتر" بـ"#تنبيه عاجل جداً بشأن العودة للمواطنين والمقيمين" قالت السفارة ظهر الأربعاء: تقرر السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول. وأضافت السفارة: للاستفسار يرجى عدم التردد في الاتصال بالأرقام التالية: 0096550155955 0096551121069 0096522550021 الكلمات المفتاحية ، بيان عنونته بـ"عاجل جداً".. السفارة بالكويت للسعوديين: تمديد المغادرة 72 ساعة ،

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