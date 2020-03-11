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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة التاسعة مساء.مديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 02:39 PM
سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية تستمر حتى 9 مساء
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة التاسعة مساء.
، بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني مكة" يحذر من التقلبات الجوية ،
المصدر : الخليج 365
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