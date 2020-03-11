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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصاً، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى تسعة آلاف شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.
وقالت الوزارة وفق "روسيا اليوم" إن 2959 شخصاً تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.فيروس كورونا الجديد إيران
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 02:24 PM
بعد تسجيل 958 إصابة جديدة والوفيات أصبحت 354 حالة"كورونا" إيران.. 63 وفاة جيدة وعدد المصابين يقفز لـ9 آلاف
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 354 شخصاً، بعد تسجيل 63 وفاة جديدة.
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى تسعة آلاف شخص بعد تسجيل 958 إصابة جديدة.
وقالت الوزارة وفق "روسيا اليوم" إن 2959 شخصاً تعافوا من إصاباتهم حتى الآن.
، "كورونا" إيران.. 63 وفاة جيدة وعدد المصابين يقفز لـ9 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
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