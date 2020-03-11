، فيديو الانتصار على "كورونا".. أطباء بالصين يحتفلون بخلع كماماتهم ،

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أحرزت السلطات الصينية تقدماً لافتاً في السيطرة على تفشي فيروس "كورونا"؛ إثر تراجع عدد الإصابات والوفيات، بشكل يومي، وظهر مؤخراً عدد من الأطباء وهم يخلعون كماماتهم.
ووفق ما نقلته الأربعاء "سكاي نيوز عربية" بدا عدد من أطباء مستشفى صيني مؤقت، وهم ينزعون الكمامات الواقية، بعد انتهاء المهام التي كانوا يقومون بها في مدينة ووهان، بإقليم هوبي؛ بؤرة انتشار الفيروس.
واصطف موظفو الصحة في طابور طويل، وهم يبتسمون أمام عدسة الكاميرا، بعدما عاشوا لحظات مريرة في مساعدة المرضى، بعيداً عن عائلاتهم.
ويوم الثلاثاء، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة وُصِفت بالتاريخية إلى مدينة ووهان، في مؤشر على أن العدوى انحسرت على نحو ملحوظ.
ويرى خبراء أن المقلق في الصين هو تسجيل حالات إصابة قادمة من الخارج، عقب رصد الفيروس لدى أشخاص عائدين من الولايات المتحدة، حيث تخطى عدد المصابين حاجز الألف.
وفرضت الصين حجراً صحياً صارماً على المدينة التي شهدت تسجيل المرض، أول مرة، لكن العدوى طالت أكثر من 119 ألف شخص في العالم حتى الآن. فيروس كورونا الجديد الصين
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 02:14 PM
بعد انتهاء المهام التي كانوا يقومون بها في بؤرة الفيروس.. "ووهان"
أحرزت السلطات الصينية تقدماً لافتاً في السيطرة على تفشي فيروس "كورونا"؛ إثر تراجع عدد الإصابات والوفيات، بشكل يومي، وظهر مؤخراً عدد من الأطباء وهم يخلعون كماماتهم.
ووفق ما نقلته الأربعاء "سكاي نيوز عربية" بدا عدد من أطباء مستشفى صيني مؤقت، وهم ينزعون الكمامات الواقية، بعد انتهاء المهام التي كانوا يقومون بها في مدينة ووهان، بإقليم هوبي؛ بؤرة انتشار الفيروس.
واصطف موظفو الصحة في طابور طويل، وهم يبتسمون أمام عدسة الكاميرا، بعدما عاشوا لحظات مريرة في مساعدة المرضى، بعيداً عن عائلاتهم.
ويوم الثلاثاء، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ، زيارة وُصِفت بالتاريخية إلى مدينة ووهان، في مؤشر على أن العدوى انحسرت على نحو ملحوظ.
ويرى خبراء أن المقلق في الصين هو تسجيل حالات إصابة قادمة من الخارج، عقب رصد الفيروس لدى أشخاص عائدين من الولايات المتحدة، حيث تخطى عدد المصابين حاجز الألف.
وفرضت الصين حجراً صحياً صارماً على المدينة التي شهدت تسجيل المرض، أول مرة، لكن العدوى طالت أكثر من 119 ألف شخص في العالم حتى الآن.
، فيديو الانتصار على "كورونا".. أطباء بالصين يحتفلون بخلع كماماتهم ،
المصدر : الخليج 365
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