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أعلنت خلية الأزمة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، اليوم، عن تماثل شخصين مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، وخروجهما من الحجر الصحي تَبَعًا لذلك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مؤتمر صحفي عَقَدته الخلية المذكورة، اليوم، أن "الحالتين تماثلتا للشفاء التام، وتم خروجهما من الحجر الصحي".
وكانت دائرة صحة محافظة ديالي قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لامرأة مسنة بعمر67 عامًا، مما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.العراق فيروس كورونا الجديد
الإعلان عن شفاء حالتيْ إصابة بـ"كورونا" في العراقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-11
أعلنت خلية الأزمة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، اليوم، عن تماثل شخصين مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، وخروجهما من الحجر الصحي تَبَعًا لذلك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مؤتمر صحفي عَقَدته الخلية المذكورة، اليوم، أن "الحالتين تماثلتا للشفاء التام، وتم خروجهما من الحجر الصحي".
وكانت دائرة صحة محافظة ديالي قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لامرأة مسنة بعمر67 عامًا، مما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:04 PM
شخصان تَمَاثلا للشفاء وخرجا من الحجر الصحي
أعلنت خلية الأزمة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، اليوم، عن تماثل شخصين مصابين بفيروس "كورونا" للشفاء، وخروجهما من الحجر الصحي تَبَعًا لذلك.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مؤتمر صحفي عَقَدته الخلية المذكورة، اليوم، أن "الحالتين تماثلتا للشفاء التام، وتم خروجهما من الحجر الصحي".
وكانت دائرة صحة محافظة ديالي قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لامرأة مسنة بعمر67 عامًا، مما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.
، الإعلان عن شفاء حالتيْ إصابة بـ"كورونا" في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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