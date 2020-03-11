أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 11 مارس

نقدم لكم أسعار الذهب "البيع والشراء" في السعودية اليوم الأربعاء 11مارس 2020 بالريال السعودي وبالدولار الأمريكي، داخل السوق المحلي السعودي.

ونوضح لكم الأسعار بالريال السعودي والدولار الأمريكي في الجدول أدناه.





وفي الجدول السابق أوضحنا لكم سعر بيع الذهب اليوم في السعودية السعر الأصلي الآن من دون المصنعية أو أي إضافات أخرى والتي يتم تحديد قيمتها من قبل الصائغ كلاً على حسب كل قطعة، ما سبق فهو سعر الذهب الأصلي عالميا بعملة الدولار مقابل الريال السعودي، وعلى أساس هذا السعر يتم تحديد سعر الذهب المستعمل أيضاً.