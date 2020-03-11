شاهد : هكذا تقيم السعودية الحجر الصحي لرجال الأعمال في بلادها

عرضت مديرية الصحة في العاصمة السعودية الرياض مقطع فديو لرجل أعمال يظهر فيه تفاصيل تنقله في عدّة دولة انتشر فيها فيروس كورونا ، مفضلًا الحجر الصحي من أجل الوقاية من نقل العدوى، تخوفًا من إمكانية أن يكون مصابًا.

وفيما استعرضت الكاميرا مكان الإقامة في الحجر الصحي، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين وصل إلى مطار الرياض، انتقل إلى الحجر الصحي منعا للعدوى، حسب ما نقله موقع روسيا اليوم.

وروى الرجل الذي لم يكشف عن اسمه أنه حظي باستقبال جيدا جدا ومعاملة طيبة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وخيّر بعد ذلك بين المكوث في المنتجع أو في فندق.

وتابع رجل الأعمال السعودي القول بإنه اختار الإقامة في فندق، لافتا إلى أن الدولة تكفلت بتكاليف الفندق الذي وصفه بأنه فخم للغاية، علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا.

الجدير بالذكر أن السعودية منذ أن سجلت أولى حالات الإصابة في فيروس كورونا أعلنت حالة الطوارئ في بعض محافظاتها كان من بينها الحرم المكي.