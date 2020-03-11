بالفيديو.. شرطة مكة تنفي إصابة مقيمة صينية بفيروس كورونا

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية بمحافظة جدة.
وأضاف أن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة الماضية، كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية؛ نتيجة خلاف داخل أحد المحلات التجارية، نتج عنه إصابة المقيم ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
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