«المرور» يحدد شروط إصدار تصريح قيادة لسن 17 سنة.. إنفوجراف

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن هناك عدة شروط لإصدار ترخيص قيادة لمن هم في عمر الـ17 سنة، ردًا من «المرور السعودي» على استفسار أحد المتابعين عبر «تويتر» مفاده: «وش شروط أطلع رخصه من عمر 17؟»

وقال «المرور السعودي»: «مرحباً بك، لاستخراج التصريح يلزم إتمام ١٧ سنة - ٦ صور شخصية - كشف طبي ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة. نشكر تواصلك».

وبحسب اللائحة التنفيذية للمادة (36) من نظام المرور السعودي، يجب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن (18) عاماً لرخص القيادة الخاصة، وسن (20) عاماً لرخص القيادة العامة، أيضًا اجتياز الكشف الطبي، الاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

وفي وقت سابق أوضح المرور السعودي الشروط اللازمة لإصدار رخصة القيادة الخصوصي، وأبرزها عدم إدانة طالب الرخصة في قضية مخدرات، وقال المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» ردًّا على تساؤل بشأن شروط إصدار رخصة قيادة «خصوصي»، «إن متطلبات إصدار تلك الرخصة تتطلب أن يكون طالبها مُتمًّا سن 18 عامًا من العمر، وألا يكون مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات أو تروجيها أو حيازتها».

وأضاف: شروط إصدار رخصة القيادة «خصوصي»، تتضمن أيضًا، أن يكون طالب الرخصة سليمًا من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة، ويجتاز اختبار القيادة مع دفع أي رسوم مقررة على إصدار الرخصة، ثم سداد المخالفات السابقة -إن وجدت- مع وجود إقامة نظامية (بالنسبة لغير السعوديين).

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