بالصور.. أمانة مكة تغلق 17 منشأة غذائية بنطاق المسفلة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 17 منشأة غذائية وصادرت 377 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ على المحال الغذائية والصحية ضمن نطاق بلدية المسفلة الفرعية.

وأسفرت الحملة عن الكشف على 36 عاملًا حيث تبين تلوث أيدي 15 عاملًا بما نسبته ٤٠٪، وركزت الحملة على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

وتأتي الحملة استمرارًا لجهود الأمانة لتحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بمكة المكرمة، لضمان إمداد المستهلكين بغذاء صحي وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

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