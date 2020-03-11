فيديو يوثق الاستقبال الحافل لـ«القرني» العائد حيًّا بعد 4 أيام من الاختفاء

وصل الملازم الأول سعيد بن سعدي القرني أحد مصابي الحد الجنوبي، إلى مطار بيشة، وسط استقبال حافل من الأهالي بمشاركة من رجال أمن المطار.
ونجح الملازم الأول سعيد القرني، في التغلب على إصابة بليغة تعرَّض لها في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية قبل نحو ستة أشهر، وفاجأ رفاقه بالعودة حيًّا بعد أربعة أيام على فقدانه.
وروى سليمان الدوسري -وهو إعلامي متخصص بالشؤون الحربية- تفاصيل ما واجهه الضابط الشاب، وكيف «ربط مكان النزيف وأوقفه، رافضًا تسليم نفسه للعدو، ولم يكن معه إلا القليل من الماء والأكل، وبجانبه سلاحه حتى التقى القوات السعودية وتم إجلاؤه ببطولة».
ونشر الدوسري مقطع فيديو للضابط القرني بين رفاقه خلال عملية نقله من ساحة المعركة لإسعافه من الإصابة التي تعرض لها، واصفًا ما جرى مع الملازم الأول القرني بأنه «معجزة من الله».
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوثق الاستقبال الحافل لـ«القرني» العائد حيًّا بعد 4 أيام من الاختفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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