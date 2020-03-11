«الدفاع المدني» تُعلن أسماء مرشحي الوظائف وتحدد الوثائق المطلوبة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين مبدئيًّا على وظائفها الصحية المعلنة بتاريخ 29/6/1441هـ المتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف «جدارة» على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الترشيح تم وفقًا لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج، كما سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال؛ وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح الأنسب؛ مع العلم بأن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح لشغل الوظيفة، مشيرةً إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقًا.

وأكدت أنها دعت أكثر من متقدم لإجراء المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطًا بشرط اجتياز المقابلة الشخصية، وعلى المعلنة أسماؤهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية: (الهوية الوطنية مع نسخة منها - وثيقة التخرج مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج - شهادة الامتياز مع نسخة منها - شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول مع نسخة منها - الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب منهم إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع نسخة منها- 3 صور شخصية 3×4).

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أنه لن يتم النظر في المستندات التي تقدم بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشيرةً إلى أن عدم مراجعة المتقدم خــــلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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