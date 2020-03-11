«الزكاة والدخل» ترصد 22 مخالفة لـ«القيمة المضافة» في قطاع التجزئة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، أن الفرقة الرقابية التابعة لها نفَّذت حملة ميدانية في منطقة الرياض أسفرت عن ضبط 22 مخالفة لضريبة القيمة المضافة خلال زيارتها إلى 84 موقعًا في قطاع التجزئة.

وأكد الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المخالفات التي تم ضبطها اقتصرت على 3 أنواع؛ هي: عدم تحصيل الضريبة، وعدم وجود الرقم الضريبي، وعدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والفواتير الضريبية.

غرامة عدم حفظ الفواتير الضريبية والسجلات لا تزيد عن 50 ألف ريال

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، أن مخالفة عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال المدة النظامية، غرامتها لا تزيد على 50 ألف ريال.

أما مخالفة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة النظامية، فغرامتها تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

طريقة الاعتراض على مخالفات ضريبية القيمة المضافة

Advertisements

وكذلك فإن عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية يعد مخالفة تقدر غرامتها بعشرة آلاف ريال، بحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وللاعتراض على قرار هيئة الزكاة والدخل يمكن تقديم اعتراض عن طريق البوابة الإلكترونية. ويتم ذلك من خلال أيقونة «طلبات المكلف» من قسم «الضرائب غير المباشرة»، ثم «ضريبة القيمة المُضافة»، ثم اختيار طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة، ويتم الرد على الاعتراض المُقدَّم خلال 90 يومًا من تاريخ التقديم.

اقرأ أيضًا:

الزكاة والدخل تنبّه لـ10 مخالفات.. وتوضح طريقة الاعتراض

15 مارس.. آخر موعد لتقديم منتجي السلع الانتقائية الإقرارات الضريبية لـ«الزكاة والدخل»

بالفيديو.. «الزكاة والدخل»: 6 خطوات لتعديل الإقرار وضريبة الدخل إلكترونيًا