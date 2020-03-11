الزعاق: طقس غير مستقر على معظم مناطق المملكة لمدة 3 أيام

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار بالطقس تسود معظم مناطق السعودية تتمثل في هبوب رياح نشطة تتبعها أمطار متفرقة، أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة.

وقال الزعاق عبر حسابه على «تويتر»: «حالة من عدم الاستقرار تسود معظم مناطق السعودية الخميس والجمعة والسبت بتمرحل زحزاح يتمثل في هبوب رياح نشطة تتبعها أمطار متفرقة».

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن الحالة تشمل مناحيَ عدة من تبوك والشمالية والجوف وحائل والقصيم والزلفي والوشم والمزاحمية والرياض والشرقية شمالًا والمدينة، علاوة على جازان والباحة وعسير والطائف.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها وتمتد إلى حائل والجوف، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

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