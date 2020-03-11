الملحقية الثقافية بكندا: إعفاء مشروط لتذاكر السفر للمبتعثين والمبتعثات

قالت الملحقية الثقافية في كندا، إنه تم إعفاء تذاكر السفر من المملكة وإليها للمحطات المتضررة من الغرامات.
وذكرت، عبر حسابها بموقع «تويتر»: «الإخوة والأخوات المبتعثين والمبتعثات بكندا -وفقهم الله- حسب إفادة المسؤولين في الخطوط السعودية، فقد تم إعفاء تذاكر السفر من المملكة العربية السعودية وإليها للمحطات المتضررة من القيود والغرامات».
وأضافت: «نرجو من الطلاب المتضرّرين التواصل مع فريق العناية بسفر الطلاب لمساعدتهم على إصدار التذاكر الخاصة بهم أو إعادة إصدارها عبر قنوات الاتصال التالية:
رقم الهاتف: 14378860301+ - واتساب: 966537737881+
-البريد الإلكتروني: [email protected]».
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