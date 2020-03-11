الناصر: توجيه من وزارة الطاقة لأرامكو برفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميًّا

أكد رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس أمين بن حسن الناصر، اليوم الأربعاء، أن «الشركة تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالعمل على رفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة MSC من 12 مليون برميل يوميًّا إلى 13 مليونًا»، وأن «الشركة تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه».

ويُحدَّد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من قِبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/4/1439هـ. وأعلنت الشركة في وقت سابق أنها ستزود عملاءها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًّا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، إن الشركة اتفقت مع العملاء داخل السعودية وخارجها على تقديم تلك الكميات اعتبارًا من أول أبريل، فيما أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أزمة النفط.

وأوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لا يرى حاجةً إلى عقد اجتماع لمجموعة «أوبك+» في الفترة من مايو إلى يونيو القادمين، وبرَّر الوزير ذلك بغياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال الوزير: «لا أرى مبررًا لعقد اجتماعات في مايو أو يونيو من شأنها إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه، وتبني الإجراءات الضرورية».

وتابع وزير الطاقة أنه «ينبغي لكل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق»؛ ففي سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها.

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وكانت شركة أرامكو أعلنت أنها ستزود عملاءها بـ12.3 مليون برميل يوميًّا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن الطاقة القصوى المستدامة.

وتبلغ الطاقة القصوى المستدامة 12 مليون برميل يوميًّا، وقد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتبارًا من أول شهر أبريل، وتتوقع الشركة أثرًا ماليًّا إيجابيًّا على المدى الطويل.

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