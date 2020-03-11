الملك وولي العهد يهنئان الرئيس «بريثفييراجسينج» بذكرى استقلال موريشيوس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روبون بريثفييراجسينج رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس روبون بريثفييراجسينج رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.