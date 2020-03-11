السعودية اليوم / أمير نجران يؤكد أهمية دور مجالس المناطق وشؤون الأسرة في تحقيق الرؤية



نجران 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أهمية الدور الذي تؤديه مجالس المناطق في دعم خطط التنمية، وتحقيق استدامتها، وتحديد الأولويات، ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المعتمدة على مستوى الدولة والمنطقة.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه، في قاعة المناسبات بديوان الإمارة اليوم، مدير عام شؤون المناطق بوزارة الداخلية، الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومدير شؤون المجالس بالوزارة، شاهر بن شهاب الجنفاوي، وأمناء مجالس المناطق بالمملكة، ورؤساء مجالس شؤون الأسرة، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن مشاري بن عياف.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالجدوى المهمة لمجالس شؤون الأسر، في الإسهام في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تقوم أحد محاورها على صناعة مجتمع حيوي، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال الأسرة.

من جهته، عبّر مدير عام شؤون المناطق عن شكره لسمو أمير المنطقة، على حفاوة الاستقبال، وحسن التنظيم لاستضافة منطقة نجران اجتماع أمناء مجالس المناطق، ورؤساء مجالس شؤون الأسرة.

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13:56ت م

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