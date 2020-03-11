

جيزان 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

فعلت جامعة جازان مقرراتها إلكترونياً، كما طبّقت نظام التعليم عن بُعد لطلابها؛ لضمان استمرار العملية التعليمية منذ اليوم الأول لتعليق الدراسة، حيث تُعد الجامعة رائدة في توظيف التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد منذ العام 2015 نظراً للظروف الاستثنائية التي حدثت في الحد الجنوبي وتعزيز الجامعة لوسائلها التقنية وتفعيل التعليم الإلكتروني في الكليات الجامعية بصامطة والعارضة والتي أثبتت تميز أداء الطالبات كمثيلاتهن في الكليات الجامعية المنتظمة.

وأوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم أن العمادة اعتمدت التعليم الإلكتروني وتطبيقاته المتعددة ووظفتها للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة في الظروف الطبيعية والاستثنائية والتي أسهمت في سرعة تطبيق خطة التحول للتعليم الإلكتروني عند تعليق الدراسة.

وأشار الدكتور غاشم إلى أن الجامعة توظف نظام التعليم الإلكتروني blackboard الذي يعد من الأنظمة المستخدمة عالمياً والذي تعتمده الجامعة للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، حيث بدأ الطلاب فعلياً في استخدامه منذ اليوم الأول لتعليق الدراسة، مبيناً أن العمادة أرفقت شرحاً مفصلاً عن استخدامه بجميع الوسائل التقنية المعتمدة كمقاطع الفيديو باللغتين العربية والإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما عززت العمادة قنوات التواصل مع الطلاب والأساتذة ودعمت خدماتها الميدانية عبر وحدات التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات في كليات الجامعة المختلفة.

وأضاف أن من بين الأدوات المستخدمة في نظام إدارة التعليم بالجامعة نظام Blackboard Learn، الذي يساعد على مشاركة المعلومات الخاصة بالطلاب، والأخبار ذات الصلة والتحديثات في الوقت المناسب، ونظام إدارة المحتوى، ونظام Blackboard Collaborate لعقد المؤتمرات والفصول الافتراضية، حيث تتكامل هذه الأدوات بسلاسة مع مؤشرات الأداء الرئيسية للعمادة (KPIs) من أجل إيجاد بيئة تعليمية رقمية تهدف إلى تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

// انتهى //

13:21ت م

0093





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جازان تفعل مقرراتها عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.