السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تنفذ حملة رقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم وصوالين الحلاقة



رفحاء 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

شرعت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بتنفيذ حملة رقابية مشددة على كل ما يتعلق بالصحة العامة، شملت صوالين الحلاقة وإلزامهم بتباع الإجراءات الصحية ومنها استخدام المعقمات ولبس الكمامات ومنع استخدام ماكينات الحلاقة والالتزام باستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد.

كما ألزمت جميع المطاعم والبوفيهات بتوفير الكمامات وتعقيم الطاولات واستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد "الشوك والملاعق والأطباق" واستخدام المعقمات داخل الصالة ودورات المياه.

إضافة إلى إلزام منافذ بيع المواد الغذائية بتعقيم عربات التسوق والأرفف داخل المحلات بشكل مستمر، وإغلاق جميع محلات تقديم الشيشة حتى أشعار اخر ومنع التجمعات التسويقية في جميع الأسواق مثل سوق الخميس حتى إشعار آخر.

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13:15ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.