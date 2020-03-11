السعودية اليوم / الإعلان عن شفاء حالتي مصابة بفيروس كورونا في العراق



بغداد 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت خلية الأزمة المكلفة باتخاذ الإجراءات الوقائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد اليوم ، عن تماثل شخصين مصابين بفيروس"كورونا" للشفاء, وخروجهما من الحجر الصحي تبعا لذلك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مؤتمر صحفي عقدته الخلية المذكورة اليوم بأن "الحالتين تماثلتا للشفاء التام وتم خروجهما من الحجر الصحي".

وكانت دائرة صحة محافظة ديالى أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لامرأة مسنة بعمر67 عاماً ، مما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.

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13:05ت م

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