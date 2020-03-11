السعودية اليوم / بلدية مدينة سلطان بأبها تتلف 368 كجم من المنتجات الغذائية



أبها 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أتلفت فرق الرقابة التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية بأبها 368 كجم من المنتجات الغذائية و 50 لتراً من الطحينة السائلة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية قام بها مراقبو البلدية خلال هذا الأسبوع، للتأكد من سلامة معروضات الأسواق.

وأوضح رئيس البلدية علي الشهراني أن البلدية رصدت ضمن جولاتها عدداً من المخالفات الصحية في بعض المطاعم والبوفيهات ومنشآت تجهيز الأطعمة والمنتجات الغذائية، مُبيناً أنه تم اتخاذ الإجراء النظامي حيال تلك المخالفات، حيث أغلقت بعض تلك المنشآت .

وأشار الشهراني إلى أن البلدية قامت كذلك بسحب عينات عشوائية لمجموعة من الأغذية من عدة مطاعم شهيرة في المنطقة و تم إرسالها للمختبر للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمي، حيث اثبتت الفحوصات بأن بعضها غير مطابق للمواصفات والمقاييس لوجود بكتيريا ضارة فيها.

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12:53ت م

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