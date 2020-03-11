السعودية اليوم / مقتل 8 جنود في هجوم مسلح على مركز تابع لجيش النيجر



نيامي 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

تعرض مركز تابع لجيش النيجر، يقع جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع نيجيريا، لهجوم من طرف مسلحين أدى إلى مقتل 8 أشخاص .

وأفادت مصادر أمنية بالمنطقة اليوم، أن هذا الهجوم أدى أيضاً إلى إصابة عدد من الجنود بجروح، نقلوا على إثرها إلى مستشفى "ديفا"، دون تقديم حصيلة حول عدد المصابين.

ويأتي هذا الهجوم بعد أشهر من الاستقرار عاشتها منطقة "ديفا" منذ نهاية 2019، حيث لم يسجل بها هجوم، وهي التي تتعرض لهجمات الجماعات المسلحة الإرهابية منذ 2015.

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12:39ت م

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