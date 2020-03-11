السعودية | البروفيسور نايف الدويش يختزل خبراته ويصدر القاموس العسكري الموسع

الخليج 365 - الرياض- المناطق- يوسف المطيري

صدر مؤخراً للبروفيسور الدكتور نايف بن ماجد بن عجمي الدويش بالمشاركة مع الدكتور أبو بكر نور الدين الحسن الصقري قاموساً متخصصاً في المجالات العسكرية، ليختزل جهد سنوات بذلها الدكتورين لخدمة المهتمين في المجالات العسكرية بشتى جوانبها.

ويحمل القاموس الجديد اسم “القاموس العسكري الموسع”، ويحوي بين دفته آلاف المصطلحات العسكرية المتخصصة بمختلف المجالات التي تشمل “الطيران – الدفاع الجوي- قوات بريه- بحريه – تموين – صيانة – اداره – هندسة – طبابه…الحرب الإلكترونية – مراكز القيادة والسيطرة وغيرها فيما يتعلق بالشأن العسكري في مختلف قطاعاته وأنظمته وأسلحته.

يذكر أن البروفيسور نايف بن ماجد الدويش كان عسكرياً سابقا وتقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية برتبة عميد طيار ركن، وعمل خلال فترة عمله بالقوات الجوية كطيار مقاتل على طائرة “أف 15″، كما تولى رئاسة العديد من اللجان في القوات الجوية ورأس إدارة تدريب الضباط هناك، كما صدر للبروفيسور نايف العديد من الكتب والبحوث في مجال عمله.

الجديد بالذكر أن البروفيسور نايف بن ماجد الدويش يعمل حالياً لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مديراً لبرنامج منظومة الطائرات بدون طيار، ومركز دعم اتخاذ القرار.