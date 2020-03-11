خبير بالنقل الجوي: شركات الطيران بحاجة لدعم مالي من الحكومات

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد كبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بريان بارس، أن حركة الطيران في العالم تعاني انخفاضًا في أعداد المسافرين بسبب ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ الجديد.

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وأضاف بارس خلال تصريحات له أنه لتعويض تأثر الإيرادات تحتاج ⁧‫شركات الطيران‬⁩ إلى دعم مالي من الحكومات.

وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يكون العام الجاري 2020 أكبر عام يشهد فيه قطاع النقل الجوي تراجعًا منذ الأزمة المالية العالمية 2008/2009 وسيكبد ذلك شركات الطيران خسارة حوالي 29,3 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.

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