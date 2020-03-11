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خبير بالنقل الجوي: شركات الطيران بحاجة لدعم مالي من الحكومات
تعاني من انخفاض في أعداد المسافرين بسبب كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد كبير الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) بريان بارس، أن حركة الطيران في العالم تعاني انخفاضًا في أعداد المسافرين بسبب فيروس كورونا الجديد.
وأضاف بارس خلال تصريحات له أنه لتعويض تأثر الإيرادات تحتاج شركات الطيران إلى دعم مالي من الحكومات.
وتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي أن يكون العام الجاري 2020 أكبر عام يشهد فيه قطاع النقل الجوي تراجعًا منذ الأزمة المالية العالمية 2008/2009 وسيكبد ذلك شركات الطيران خسارة حوالي 29,3 مليار دولار بسبب تفشي فيروس كورونا.
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