شكرا لقرائتكم السفارة لدى النمسا للمواطنين: نسقوا سريعاً مع شركات الطيران الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-11 السفارة لدى النمسا للمواطنين: نسقوا سريعاً مع شركات الطيران الناقلة دعت إلى التواصل معها في حال الطوارئ متابعات الخليج 365 - واس أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا، أنه بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وحرصاً على المواطنين، فقد أهابت السفارة بالمواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتي سلوفاكيا وسلوفينيا إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة (ترانزيت) عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة، والتأكد من خط العودة.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية:

– هاتف السفارة: 004313672531.

– شؤون السعوديين:00436765029292 – 00436766686697. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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