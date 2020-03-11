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المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة: الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية كانت لبلاغ عن مشاجرة وليست اكتشاف إصابة مقيمة صينية بفيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ مكة المكرمة أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أنه لا صحة لما تردد في مواقع التواصل الاجتماعي حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة من الجنسية الصينية بمحافظة جدة، وأن الحالة التي باشرتها الدوريات الأمنية الليلة الماضية كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل إحدى المحلات التجارية، نتج عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.



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