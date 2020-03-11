القرية العالمية في دبي.. عالم فريد من المفاجآت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد القرية العالمية في دبي ضمن المقاصد السياحية المهمة في الإمارات، حيث يتم إجراء تحديثات دورية وإضافة برامج مميزة لها تجعل الزائر مترقبا لزيارتها مجددا.

تضم القرية العالمية 27 جناحا، 15 محل تجزئة و20 مطعما ومقهى، بخلاف محال أخرى تجعلها الوجهة التي تنفرد بتقديم العديد من المزايا تم جمعها في مكان واحد بشكل لا نظير له في المنطقة.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قال مهند إسحاق، مدير تجربة الضيوف في القرية: "نجحنا في جذب أعداد هائلة من الزوار، إذ بلغ العدد منذ التأسيس 90 مليون زائر".

وأضاف: "نتطلع لجذب المزيد في الأعوام المقبلة"، مشيرا إلى أنها تستضيف نخبة من الفنانين الكبار من بينهم نوال الزغبي وإليسا والعديد من الفرق الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى الفعاليات والنشاطات الترفيهية التي تناسب جميع الفئات والأعمار.

وأكد أن المواسم القادمة ستتضمن الكثير من المفاجآت والأفكار الإبداعية التي تثبت في كل عام أن القرية العالمية واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.