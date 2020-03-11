2020-03-11

جولات للتجارة على محطات الوقود

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التجارة أنها تتابع التزام محطات الوقود في مناطق المملكة بالأسعار المعلنة لأسعار البنزين لشهر مارس، بعد إعلان أرامكو مراجعة الأسعار مساء أمس الثلاثاء وانخفاض البنزين من نوع 95 وثبات بنزين 91.

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وقالت التجارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن الفرق الرقابية التابعة لها تقف على المضخات والشاشات الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للأسعار.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة بشأن أسعار البنزين عبر الاتصال بمركز البلاغات (1900)، أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.

وأعلنت أرامكو الثلاثاء مراجعة أسعار الوقود لشهر مارس 2020، حيث تم تثبيت سعر بنزين 91 عند 1.55 ريال، وانخفاض البنزين نوع 95 إلى 2.05 ريال.

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