تراجع سوق الأسهم والنفط يسجل 36 دولارًا

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تلاشى انتعاش الأسهم العالمية وتراجعت أسعار النفط مجددًا اليوم الأربعاء، بعد زيادة المملكة لطاقتها الإنتاجية من النفط ورفعه من الرقم القياسي 12 مليون برميل يوميًا إلى رقم أعلى وهو 13 مليون برميل يوميًا، مما زاد المخاوف من شراسة حرب الأسعار، بحسب موقع فايننشال تايمز.

وانخفض سعر خام برنت، المؤشر الدولي للنفط ، 1.8% إلى 36.3 دولار، وهبط مؤشر تكساس الأمريكي 1.9 % مسجلًا 33.5 دولار بعد أن أعلنت أرامكو أنها ستزيد طاقتها الإنتاجية من 12 مليون برميل إلى 13 مليون برميل يوميًا.

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وكان ارتفع كلا المؤشرين بأكثر من 5% في وقت سابق اليوم، لكنهما انخفضا مجددًا بعد أن أعلن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في بيان الأربعاء، أن الشركة تلقت تكليفًا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميًا.

وكان القلق بشأن الانهيار الذي حدث هذا الأسبوع في أسعار النفط وتزايد علامات انتشار فيروس كورونا العالمي قد أثر على أسواق الأسهم.

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال أمس: في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها.

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