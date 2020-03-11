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وفاة جديدة بسبب كورونا في كربلاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كربلاء.
وبحسب تقارير، تم تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في إحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة كربلاء.
وكانت كربلاء قد سجلت أول حالة وفاة بالفيروس، الذي ظهر أواخر ديسمبر في الصين، في السادس من مارس الحالي وكانت لسيدة.
وفي أعقاب ذلك، قررت المحافظة العراقية إغلاق أبوابها أمام المواطنين من المحافظات الأخرى.
وقالت سلطات المحافظة: “نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من الساعة الثامنة ليوم غد الجمعة المصادف السادس من شهر مارس الجاري ولمدة أسبوع”.
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