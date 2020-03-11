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قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عُرضة للإصابة بفيروس "كورونا".
وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل، أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتًا طويلًا.
ووفق "روسيا اليوم"، دعت المستشارة الألمانية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.
هذا وسجلت ألمانيا، الاثنين الماضي، أول حالتيْ وفاة بفيروس "كورونا"، في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد.
وقال عمدة الولاية، توماس كوفين: إن الحالتين لـ"سيدة (89 عامًا) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ".
بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد إلى 1153 حالة.أنغيلا ميركل فيروس كورونا الجديد
ميركل: 70% من الألمان مُعَرّضون للإصابة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-11
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عُرضة للإصابة بفيروس "كورونا".
وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل، أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتًا طويلًا.
ووفق "روسيا اليوم"، دعت المستشارة الألمانية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.
هذا وسجلت ألمانيا، الاثنين الماضي، أول حالتيْ وفاة بفيروس "كورونا"، في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد.
وقال عمدة الولاية، توماس كوفين: إن الحالتين لـ"سيدة (89 عامًا) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ".
بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد إلى 1153 حالة.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:07 AM
أكدت أن كفاح ألمانيا ضد الفيروس سيستغرق وقتًا طويلًا
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل: إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عُرضة للإصابة بفيروس "كورونا".
وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل، أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتًا طويلًا.
ووفق "روسيا اليوم"، دعت المستشارة الألمانية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.
هذا وسجلت ألمانيا، الاثنين الماضي، أول حالتيْ وفاة بفيروس "كورونا"، في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد.
وقال عمدة الولاية، توماس كوفين: إن الحالتين لـ"سيدة (89 عامًا) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ".
بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد إلى 1153 حالة.
، ميركل: 70% من الألمان مُعَرّضون للإصابة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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