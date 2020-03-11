- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، عن حالة الوفاة الأولى في البلاد نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهي لامرأة مريضة كانت قد أصيبت بالفيروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح للصحفيين: إن "المرأة المتوفاة أجنبية (53 عامًا)، وكانت تعاني في الأصل من حالات مرضية من بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم".
ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل أخرى عن المريضة التي توفيت مساء أمس الثلاثاء.
وأكدت إندونيسيا حتى الآن وجود 27 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19".وزارة الصحة الإندونيسية فيروس كورونا الجديد
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:35 AM
لامرأة كانت تعاني في الأصل من حالات مرضيةإندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم، عن حالة الوفاة الأولى في البلاد نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهي لامرأة مريضة كانت قد أصيبت بالفيروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح للصحفيين: إن "المرأة المتوفاة أجنبية (53 عامًا)، وكانت تعاني في الأصل من حالات مرضية من بينها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم".
ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل أخرى عن المريضة التي توفيت مساء أمس الثلاثاء.
وأكدت إندونيسيا حتى الآن وجود 27 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد 19".
، إندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.