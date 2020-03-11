محمد بن مسعود - الدمام - وزارة الصحة: خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم مصري وآخر سوداني أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة: حالة واحدة مرتبطة بالسفر من إيران، وحالة أخرى من الجنسية المصرية، وأخرى من الجنسية السودانية؛ المخالطة لحالة مصابة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، ليصل العدد المسجل إلى 72 حالة؛ تمّ شفاء حالتين.وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:31 AM Advertisements وزارة الصحة: خلال الـ 24 ساعة الماضية بينهم مصري وآخر سوداني الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي بات 72 حالة الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي بات 72 حالة أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 حالات مؤكّدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة: حالة واحدة مرتبطة بالسفر من إيران، وحالة أخرى من الجنسية المصرية، وأخرى من الجنسية السودانية؛ المخالطة لحالة مصابة مرتبطة بالسفر إلى أذربيجان، ليصل العدد المسجل إلى 72 حالة؛ تمّ شفاء حالتين. الكلمات المفتاحية ، الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بـ "كورونا" والإجمالي بات 72 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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