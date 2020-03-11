الصخري يتوقع عواصف ترابية ويحدد موعدها

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الأربعاء، أن تهب رياح جنوبية خفيفة إلى متوسطة مع مساء الخميس، يزداد نشاطها بحلول الجمعة، وتؤدي إلى إثارة الأتربة بدرجة متوسطة، ومع حلول ليلة السبت تزداد احتمالية العواصف الترابية مع فرص أمطار خفيفة.

وقال الصخري، عبر حسابه على تويتر: «الخميس تهب رياح جنوبية خفيفة إلى متوسطة مع دفء واضح نهارًا ومساءً»، وأضاف: «الجمعة يزداد نشاط الرياح الجنوبية، وتؤدي إلى إثارة الأتربة بدرجة متوسطة، ومع حلول ليلة السبت، تزداد احتمالية العواصف الترابية مع فرص أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من القصيم، خصوصًا شمالها».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها وتمتد إلى حائل والجوف، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

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