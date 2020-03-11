سفارة السعودية بتركيا تمهل رعايا المملكة حتى الخميس لـ«العودة»

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، وأنه تم منح مهلة للمواطنين حتى غد الخميس، للعودة، وأوضحت السفارة، في بيان «أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها من تركيا حتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين -وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات- الراغبين في العودة إلى المملكة» على خلفية إعلان تركيا عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك إشارة إلى القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا، وأصدرت المملكة قرارًا، في وقت سابق، بمنع سفر المواطنين مؤقتًا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الجديد.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، حصر 800 حالة مخالطة لمصابين بكورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع الصحي للمصابين بالفيروس «جيد.. باستثناء حالة واحدة تعود إلى أمريكي».

وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمرها اليومي بشأن تطورات كورونا، أن الإجراءات عند كل المنافذ مستمرة، مضيفًا أن إجراءات الحد من التجمعات احترازية؛ وجميعها في هذا الصدد تهدف إلى الحيلولة دون تفشي كورونا.

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وقال العالي إن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في الشرقية، وهناك حالة في الرياض وحالة في مكة المكرمة، وأضاف أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والبالغ عددهم 20 حالة، 47 عامًا، منهم 10 ذكور و10 إناث، وأوضح أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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