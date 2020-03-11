نصح بتجنب «الكشتة».. الحصيني يتوقع حالة ماطرة تمتد عدة أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، حالة ماطرة مع حبات برد، تمتد عدة أيام على بعض مناطق المملكة، تكون متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، ناصحًا بتجنب الكشتة أيام الخميس والجمعة والسبت على معظم المناطق.

وقال الحصيني، عبر حسابه على «تويتر»: «حالة ممطرة متوقعة -بإذن الله - البداية الفعلية يوم غدٍ الخميس.. البداية من منطقة تبوك ثم الشمالية فالجوف، ثم شمال المدينة مع أمطار على مرتفعات الباحة عسير والطائف وجازان».

وأضاف: «تمتد الأمطار الجمعة إلى مناطق المدينة وحائل وغرب القصيم فمكة إضافة إلى تبوك والجوف والشمالية».

كما توقع عضو لجنة «تسميات»، أن تمتد الأمطار، السبت والأحد، نواحي أجزاء من مناطق القصيم ثم الرياض بما فيها العاصمة ثم الشرقية.. البداية شمال تلك المناطق ثم جنوبها، مع استمرار الأمطار على أجزاء من شمال المملكة وغربها وجنوبها.

وتابع: «متوقع أن يسبق ويرافق الحالة الممطرة، ارتفاع طفيف في الحرارة، فانخفاض ورياح مثيرة للأتربة على تلك المناطق، وفرصة تشكل عاصفة ترابية إلا أن يصرفها الله».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل السواحل منها وتمتد إلى حائل والجوف، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

Advertisements

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة.

اقرأ أيضًا:

الحصيني: دخول «العقرب الثالثة» وانتهاء الشتاء واستمرار البرد.. الأحد

الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة 5 درجات.. ويوضح خريطة الغبار على المناطق

الحصيني يوضح خريطة الأمطار والرياح على عدة مناطق