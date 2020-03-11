رغم تعليق الدراسة.. معلمة تدرس لطالباتها عبر «واتس آب»

ضربت معلمة في المرحلة الابتدائية بالجوف، مثالًا في التفاني بالعمل رغم تعليق الدراسة حتى اشعار آخر في مدارس التعليم العام بالمملكة، وذلك بتواصلها يوميًا مع طالباتها، عبر جروب «واتس آب».

كانت المعلمة فلحا فتال الرويلي في مدرسة هدبان الابتدائية التابعة لتعليم مركز صوير في منطقة الجوف عكفت في بداية الفصل الدراسي على استحداث طريقة للتواصل مع الأمهات، عن طريق جروب واتس آب يجمع أرقام أمهات الطالبات، للتواصل وإرسال الملاحظات.

وبعد إعلان وزارة التعليم تعليق الدراسة حتى إشعار آخر احترازيًّا بسبب فيروس كورونا، فعّلت المعلمة رسائل الدردشة عبر القروب، بإرسال مقاطع الفيديو التوضيحية وشرح ما يصعب على الطالبات فهمه وإعطاء الواجبات ومتابعة حلها داخل القروب، ما حدا بمكتب التعليم بصوير إلى الإشادة بمبادرة المعلمة وتقديم الشكر لها.

وقال المكتب في تدوينه له بحسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بادرت المعلمة فلحا فتال من ابتدائية هدبان بالتواصل في قروب أمهات طالبات صف ثاني ابتدائي الذي خصصته منذ بداية العام عن طريق الواتس آب للتواصل وقامت بإرسال مقاطع الفيديو التوضيحية وشرح ما يصعب على الطالبات فهمه وإعطاء واجبات ومتابعة حلها ونحن بدورنا نثمن هذه الجهود ونتقدم لها بوافر الشكر».

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وذكرت المعلمة الرويلي لـ«عاجل» أنَّ ما دفعها لمواصلة عملها هو الإحساس بحجم المسؤولية والأمانة التي يحملها المعلمون والمعلمات في تعليم الناشئة وأعدادهم كي يكونوا بناةً لهذا الوطن المعطاء.

وأضافت أنَّ الوزارة نوَّهت إلى تفعيل التعليم عن بعد، وكذلك توجيه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة؛ حيث تشمل منصة عين التعليمية برامج وشروحات لجميع المناهج في مراحل التعليم العام وهناك روابط عديدة يمكن للطالب والطالبة الاستفادة منها ومتابعة المنهج لكل مادة.