تعرف على شروط التقديم لبرنامج تطوير الخريجين التابع لـ «تداول»

أوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، في تغريدة عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، عن بدء استقبالها طلبات التقديم لبرنامج تطوير الخريجين، مشيرة إلى أنها تستقبل الطلبات طوال العام إلا أن البرنامج يبدأ بشكل ربع سنوي.

وأشارت «تداول»، إلى أنَّ برنامج تطوير الخريجين، مصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم وبناء خبرتهم في السوق ومدته 9 أشهر بدوام كامل، ويوفّر فرصًا غير محدودة، وخبرة متقدمة في السوق المالية ويستهدف البرنامج المرشحين الذين لديهم القدرة على مواجهة التحديات، والقدرة على التفكير خارج الصندوق.

مزايا التقديم في برنامج تطوير الخريجين:

وأوضحت شركة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ برنامج تطوير الخريجين له مزايا عدة تتمثل في:

راتب شهري حسب المؤهل كما يلي:

12350 ريال سعودي لدرجة البكالوريوس.

14000 ريال سعودي لدرجة الماجستير.

تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)

إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

شروط التقديم في برنامج تداول لتطوير الخريجين

وأوضحت «تداول» أنه لقبول المتقدمين لبرنامج تطوير الخريجين يجب مراعاة الشروط الآتية :

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- التفرغ التام.

- أن يكـون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

- أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.

- عند إعداد طلبك، تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية.

كيفية التقديم

كما أوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول»، أن التقديم يتم عبر تسجيل طلب من هذا الرابط (اضغط هنا)، موضحة أن الطلب يخضع للمراجعة وقبل أن يتم الاختيار، كما اشترطت تقديم الوثائق التالية.

- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

- نسخة من اختبار قدرات الجامعيين (قياس)، إن وجد.

- نسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية، إن وجد.

- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA)، إن وجدت.