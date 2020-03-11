بسبب استمرار الطقس الترابي.. نصائح هامة لمرضى الجيوب الأنفية

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، تمتدّ إلى حائل والجوف.

ويسبب الطقس الترابي بعض المشاكل الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجيوب الأنفية الذين يشعرون بصعوبة في التنفس من الأنف وتورُّم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، بالإضافة إلى الشعور بآلام نابضة في الوجه أو صداع.

نصائح هامة في الطقس الترابي لمرضى الجيوب الانفية:

والجيوب الأنفية والتي تعرف أيضًا بـ«الغشاء المخاطي»، هي عبارة عن مساحات هوائية مبطنة داخل الأنف تصبح ملتهبة لعدّة أسباب منها البكتيريا ونزلات البرد والإنفلونزا والحساسية والفطريات، ويؤدّي تورم هذه المناطق بالأنف شعور بالاختناق وصعوبة في التنفس، لذا ينصح باتباع بعض الخطوات في الأجواء المشبعة بالأتربة والغبار:

1- وضع كمادات دافئة على الأنف مرتين يوميًا يفيد الجيوب الأنفية ويساعد في تحسن حالتها.

2- قم بغسل الأنف باستخدام محلول ملحي طبي والذي يعمل على تخفيف الانسدادات.

3- قم بعمل جلسة استنشاق بخار الماء الممزوج بزيت النعناع كل فترة زمنية وجيزة لترطيب الأغشية المخاطية.

4- تجنب تغير درجات الحرارة، لأن الانخفاض والارتفاع في درجات حرارة الجو تزيد حدة الالتهابات.

5- البعد عن الأتربة وتناول المشروبات الدافئة، تساعد في التخلص من الإفرازات وفتح الجيوب الأنفية.

6- تجفيف الجسم بعد الاستحمام يسهم في تجنب زيادة احتقان الأنف والرشح.

نصائح هامة لمرضى الجهاز التنفسي في الطقس الترابي:

كما يشكل الطقس المشبع بالغبار خطرًا على صحة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو، حيثُ تعمل ذرات الغبار على تهييج الجهاز التنفسي وحساسية الأنف، لذا ينصح باتباع بعض الخطوات الصّحية لتجنب الشعور بالتعب تأثرًا بهذا الطقس، ومن هذه النصائح:

- حاول ألا تتعرض بشكل مباشر للغبار والأتربة بالبقاء في المنازل وعدم مغادرته إلا عند الضرورة.

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- في كل الأحوال احرص على ارتداء الكمامات الطبية الوقائية خاصة أثناء الخروج من المنزل.

- تأكّد من ضرورة إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني والمنازل.

- يجب تنظيف المنازل بشكل جيد من آثار الغبار وخاصة غرف النوم والأغطية والفرش.

- قم بوضع منديل مبلل على الأنف والفم أثناء هبوب العواصف الرملية خاصة إذا كنت بالخارج.

- عليك اتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات التنفسية والربوية

- إذا كنت قد أجريت جراحة مؤخرًا بالعين أو الأنف فعليك تجنب الخروج في مثل هذه الأجواء.

الطقس في المملكة

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن يكون طقس الغد غائمًا جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة، فضلًا عن عواصف ترابية على شمال المملكة ورياح نشطة، تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وهطول أمطار، مع تساقط البرد على مناطق وسط وشرق وشمال المملكة، وارتفاع في الأمواج على المناطق الساحلية من الخميس القادم إلى الأحد.

وتابعت «الأرصاد»: يشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-40 كم/ساعة، على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، كما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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