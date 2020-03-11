بالفيديو.. هكذا ترصد كاميرات خاصة بمطار جدة حالات الاشتباه بكورونا

وثق مقطع فيديو جديد طريقة عمل الكاميرات الحرارية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في رصد حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد بين المسافرين. وبحسب المقطع الذي نشرته «العربية»، فإن الكاميرا يتم وضعها في الممر الذي يمر به المسافرون القادمون إلى المملكة. وتعمل الكاميرا على تحليل حرارة الجسم؛ فإذا كانت مرتفعة يظهر لون أحمر على المصاب، وتعطي الكاميرا تنبيهًا، ويتم عزله واتخاذ الإجراءات الطبية لمعرفة أسباب ارتفاع درجة حرارته.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، حصر 800 حالة مخالطة لمصابين بكورونا، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الوضع الصحي للمصابين بالفيروس «جيد.. باستثناء حالة واحدة تعود إلى أمريكي».

وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمرها اليومي بشأن تطورات كورونا؛ أن الإجراءات عند كل المنافذ مستمرة، مضيفًا أن إجراءات الحد من التجمعات احترازية، وجميعها في هذا الصدد تهدف إلى الحيلولة دون تفشي كورونا.

وقال العبد العالي إن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في الشرقية، وهناك حالة في الرياض وحالة في مكة المكرمة. وأضاف متحدث الصحة أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة البالغ عددهم 20 حالة، 47 عامًا: 10 ذكور و10 إناث، وأوضح أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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