السعودية اليوم / أمانة نجران تطبّق إجراءاتها الاحترازية لتعزيز الصحة العامة



نجران 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

باشرت أمانة منطقة نجران ممثلة في فرق الرقابة الشاملة بتطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، شملت اغلاق مقاهي تقديم "الشيشة والمعسل" وحث المحلات المتعلقة بالصحة العامة على تركيب أجهزة تعقيم اليدين، ومتابعة عملية الإغلاق المؤقت لتلك المقاهي، كما أنذرت أصحابها في حال تجاوزهم للأنظمة بإعادة فتحها سيتم فرض عقوبات عليهم.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس، حمد بن حسين عيبان أن هذا الإجراء يأتي احترازياً ووقائياً من نقل العدوى بفيروس كورونا من خلال تناول الشيشة ذات الاستخدام المتكرر وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت كافة الأمانات والبلديات لديها ولأسباب وقائية، بإيقاف تقديم "الشيشة والمعسل" في المقاهي والمطاعم مؤقتاً بجميع أمانات وبلديات المملكة كإجراء احترازي، حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من فيروس ‫كورونا المستجد.

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10:35ت م

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