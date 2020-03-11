السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة غذائية بالمسفلة



مكة المكرمة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 17 منشأة غذائية وصادرت 377 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الإدارة العامة لصحة البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون البلديات والإدارة العامة للنظافة وإدارة المسالخ على المحال الغذائية والصحية ضمن نطاق بلدية المسفلة الفرعية.

وأسفرت الحملة عن الكشف على 36 عاملاً, وركزت على النظافة العامة، وسلامة العاملين من خلال وجود الشهادات الصحية والتأكد من تاريخ سريانها.

وتأتي هذه الحملة استمراراً لجهود الأمانة لتحقيق مستويات عالية من الإصحاح البيئي وإحكام عملية الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة بمكة المكرمة، لضمان امداد المستهلكين بغذاء صحي وزيادة ثقة المستهلك فيما يقدم له من غذاء.

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10:30ت م

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