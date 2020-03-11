السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تتخذ عدداً من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا



المدينة المنورة 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020م واس

اتخذت أمانة المدينة المنورة وبلدياتها عدداً من الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية في المولات والأسواق التجارية والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة ومواقع التاريخ الإسلامي في خطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجرى التأكيد على المولات والأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع جل معقم لليدين والتأكيد على العاملين بالمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة بارتداء الكمامات والقفازات والاعتناء بالنظافة الشخصية وكذلك استخدام أمواس حلاقة تستخدم لمرة واحدة والتأكيد على المقاهي والمطاعم بإيقاف تقديم المعسل والشيشة مؤقتاً.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية تكثف أعمال مكافحة آفات الصحة العامة وخاصة الآفات الناقلة للأمراض، كما تقوم فرق النظافة والتعقيم بغسل الأرصفة والساحات في المنطقة المركزية ومواقع التاريخ الإسلامي، داعية المواطنين والمقيمين في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية التواصل عبر مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .

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10:20ت م

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