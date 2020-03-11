السعودية اليوم / الصين تسمح للصناعات الأساسية باستئناف مهامها في ووهان بؤرة تفشي كورونا



بكين 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

قالت حكومة إقليم هوبي الصيني في إشعار اليوم إن الصناعات الرئيسة ستستأنف أنشطتها في مدينة ووهان بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح أكثر من 4000 شخص حتى الآن.

وجاء في الإشعار الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء أنه سيتم السماح لقطاعات رئيية مثل النقل العام والإمدادات‭‭ ‬‬الطبية والمؤسسات المنتجة للضروريات اليومية في ووهان عاصمة إقليم هوبي بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإشعار أن صناعات أخرى لها تأثير على سلسلة الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

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