السعودية اليوم / عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الباحة تفعل التعليم عن بعد



الباحة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

فعلت عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الباحة التعليم عن بعد بجميع أشكاله لضمان سير العملية التعليمية بالجامعة بعد تعليق الدراسة المؤقت، من خلال إعداد وتنفيذ خطة تأهب ضمن إطار عمل الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا.

ونوهت الجامعة عبر حسابها الرسمي بتويتر بأن الخطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

وأكدت أنه بتوجيهات من معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين على ضرورة اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على خدمة الطلبة تعليمياً ولضمان سير الخطط الدراسية, وذلك من خلال تفعيل التقنيات الحديثة، بخطط مدروسة ومعدةً من خلال عمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

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09:12ت م

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