السعودية اليوم / وزيرا خارجية الصين وإيطاليا يبحثان آخر المستجدات حول "كورونا"



بكين 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد الجانبان خلال الاتصال تعاون البلدين في مكافحة الفيروس الذي سيثمر تقدمًا على مستوى الصداقة الثنائية.

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09:08ت م

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