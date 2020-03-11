شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 مارس 2020 فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء، 11/آذار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 225. 35 ريالًا 53.78 $ Advertisements الذهب عيار 22 32.291 ريالًا 49.3$ الذهب عيار 21 30.824 ريالات 47.06 $ الذهب عيار 18 26.422 ريالاً 40.34$ أوقية الذهب 1.095.160 ريالاً 1672$

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