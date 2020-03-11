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شكرا لقرائتكم أرامكو ترفع مستوى الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أرامكو ترفع مستوى الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًا
بعد تلقيها توجيهًا من وزارة الطاقة
متابعات الخليج 365 -الرياض
قالت شركة أرامكو السعودية إنها تلقت توجيهاً من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا.
جدير بالذكر أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقاً لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 2/4/1439هـ.
وأعلنت شركة أرامكو أمس الثلاثاء، بأنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يومياً في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.
وأضافت الشركة أنه تم الاتفاق مع العملاء على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل.
وتتوقع الشركة أثراً مالياً إيجابياً على المدى الطويل.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، إن الشركة سترفع إمداداتها النفطية التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة إلى 12.3 مليون برميل يومياً في أبريل.
وقال أمين الناصر، في بيان لرويترز، إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يومياً. وتابع أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتباراً من أول أبريل.
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